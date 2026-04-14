熊本県の天草拓心高校の実習船「熊本丸」が4月14日、苓北町の富岡港を出港しました。 熊本丸の出港式には、在校生をはじめ実習生の保護者などが参加しました。 式では、水村健一郎校長が「大海原の雄大さや紺碧の海の美しさを体感するとともに、海の厳しさを大いに学んできてほしい」と激励しました。 これに対し、海洋科学科海洋航海コース3年生の越口絢斗さんが、「航海を通して運航技術や船舶職員として果たすべき役割