熊本地震で最初の震度7、前震を観測してから、4月14日で10年です。 熊本県益城町では、亡くなった人たちに追悼の祈りが捧げられました。 熊本地震で45人が命を落とした益城町では、西村博則町長や職員たちが黙とうを捧げました。 益城町 西村博則町長「10年というのは、今からがスタート。また新たなスタートが始まる。一人ひとりの復興が違うので、そこにたどり着くまでしっかり取り組みたい」 また、役場の敷地