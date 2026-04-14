中国大使館に侵入したとして逮捕された自衛官の男が、大使館に包丁を持ち込んだとして再逮捕されました。再逮捕された宮崎県の陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉の村田晃大容疑者は先月、東京・港区の中国大使館で刃渡りおよそ18センチメートルの包丁を所持した疑いがもたれています。村田容疑者は大使館に侵入したとしてすでに逮捕され、「意見を大使に伝えて受け入れてもらえなければ包丁で自決しようと思った」と供述し