「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」ギンビスは、九州限定で「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」を4月20日から販売する。九州を訪れた際には、九州でしか味わえないフレーバーをぜひ賞味してほしい考え。九州エリア限定の新しい味「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」が登場した。柚子の爽やかな香りと唐辛子のピリッとした辛さがクセになる、後引くおいしさが特徴になっている。最初は柚子胡椒の塩味と辛味が立ち、後から生地のやさしい甘み