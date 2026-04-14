「ドジャース−メッツ」（１３日、ロサンゼルス）ドジャースのアンディ・パヘズ外野手が三回に貴重な追加点となる５号３ランを放った。２死一、三塁で巡ってきた第２打席。カウント２ボールからのカーブを狙い澄ましたかのように振り抜いた。打球は左翼ポール際に飛び込み、価値ある３ランは大谷と並んでチームトップタイだ。打率・４３１、２０打点と合わせ打撃主要部門で３冠に立ったパヘズ。さらにＭＬＢ全体でも最速で