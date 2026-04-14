北陸新幹線の敦賀（福井県）―新大阪延伸を巡り、滋賀県の三日月大造知事は14日の記者会見で「滋賀県を通る米原ルート、湖西ルートは課題や懸念が多大で望まない」と述べた。自身が出席した8日の与党整備委員会によるヒアリングでも現行の小浜京都ルートの早期着工を求め、県内を通るルートは支持しない姿勢を強調したと明らかにした。三日月氏は米原、湖西の各ルートは県に多額の財政負担が生じるほか、新幹線が開業するとJR