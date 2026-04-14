中日は14日、「ガールズシリーズ2026」が開催される6月5日の西武戦（バンテリンドームナゴヤ）で、愛知県岡崎市出身の俳優で5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとしても活躍する佐野勇斗がセレモニアルピッチを務めると発表した。球団を通じた佐野のコメントは以下の通り。「人生2度目のセレモニアルピッチ。前回は120キロのボールを投げようと意気込んだのですが、まさかのワンバンド...。あの日の悔しさを忘れ