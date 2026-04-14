「ヤンキース１１−１０エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）エンゼルスがまさかの逆転サヨナラ負けを喫した。マイク・トラウト外野手の１試合２発は報われず、菊池雄星投手は４回途中４失点で勝敗はつかなかった。まさかの幕切れだった。２点リードの九回、クローザーのロマノが大誤算だった。グリシャムに同点２ランを被弾すると、さらに四球などから無死二、三塁とピンチを広げ、最後は痛恨のサヨナラ暴投。まさかの展開