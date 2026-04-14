相続を一度でも経験したことがある方は、手続きがとても複雑で大変、と感じているのではないでしょうか。 その中でも相続税に関することは簡単ではありません。特に、「相続税の申告が必要なのかどうか」という点は判断が迷うところです。実際、誤解の多いポイントです。 そこで本記事では、相続税申告にまつわる代表的な3つの「誤解」と注意点についてご紹介します。 相続税の基礎控除とは？ 原則として