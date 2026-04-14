「2026年4月から独身税が導入される」ということがSNSやテレビニュースで話題になっていました。独身であれば税負担が増えるという、見方によっては不公平とも捉えられる税制度は本当に始まるのでしょうか。現役世代ではなく高齢者の独身にも適用されるのでしょうか。 「独身税」は、実際には存在しない 2026年4月から導入されるとSNSを中心に話題となった「独身税」という言葉があります。この言葉だけを聞くと、