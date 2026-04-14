BTSのJINが、3日間にわたる高陽（コヤン）公演を終えてファンに感謝のメッセージを伝えた。4月13日、JINはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて、「ARMYのおかげで、コンサートの3日間本当に幸せでした。ARMYたちも幸せだったことを願っています。本当に本当にありがとう〜」と投稿した。【写真】JIN、“末っ子”JUNG KOOKへの愛が止まらない短い言葉ではあるが、3日間にわたって開催された公演の最後に、何より