セウォル号沈没事故の追悼曲でデビューした韓国歌手TANYさん（本名キム・ジンソン）がこの世を去って、8年が経った。TANYさんは2018年4月14日2時30分頃、高速道路を走行中に構造物に衝突。車両が全焼する事故により、22歳という若さで帰らぬ人となった。【注目】知人宅での飲み会中にトイレで…30歳で急逝した韓国歌手あまりにも早すぎる死は、多くの人々に深い悲しみをもたらした。所属事務所H.O.Mカンパニーの関係者は当時、本サ