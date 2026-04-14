◆米大リーグドジャース―メッツ（１３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、４点リードの１死二塁で迎えた３打席目は快音を響かすも、一ゴロに倒れた。ここまでは先発ピーターソンと３度対戦し、２打数ノーヒット１三振に倒れている。両軍無得点の初回先頭で迎えた１打席目には、９４