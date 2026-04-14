日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「鶯」はなんて読む？見慣れない難しい字ですが、漢字の下半分に「鳥」が入っていますね。これはその見た目のとおり、ある鳥の名前をあらわす漢字です。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た