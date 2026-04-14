◆メニコン杯第２９回関東ボーイズリーグ大会ファーストステージ▽Ｂエリア第２節ブロック８上里北武ボーイズ９−０上州ボーイズ＝５回コールド▽同上里北武ボーイズ６−０新潟ボーイズ（４月５日・忍保パブリック公園野球場）Ｂエリア第２節は、上里北武ボーイズの猛打がさく裂し上州ボーイズ、新潟ボーイズに連勝した。１２イニングで１７安打１５得点と、ホームグラウンドを駆け巡った上里北武ナイン。３番・小