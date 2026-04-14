女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」のメンバー・瀧脇笙古（しょうこ）と佐々木舞香のツーショットにファンからは歓喜の声が上がっている。瀧脇は１４日までにインスタグラムを更新し、「スリーショット撮影会ありがとうございました虫歯ポーズ！素敵な１日になりました舞香のファンのみなさんも仲良くしてくれて感謝です！」とつづり、佐々木とポーズを決めたショットを披露した。この投稿には「幸せ―！」「まいし