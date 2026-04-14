熱海発展の礎となった東海道線丹那トンネル開通工事の殉職者の霊を慰める感謝祭が9日、熱海市内で行われました。48回目となった式典には、熱海市や観光関係者ら30人あまりが参列しました。丹那トンネルは、1918年に着工、延べ250万人の作業員が動員され、崩落事故など難工事の末、16年後に完成しました。式では、工事にたずさわり殉職した67人の霊をまつる記念碑の前で参列者があらためて感謝の言葉をおくり、花を捧げました。トン