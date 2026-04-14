アメリカのトランプ大統領が自らをイエス・キリストに似せたように見える画像をSNSに投稿しましたが、支持基盤である保守派からも批判が相次ぎ、削除しました。トランプ大統領は12日、ローマ教皇レオ14世を非難する投稿を行った直後、画像を投稿しました。しかし、この投稿には支持基盤である保守派からも「信仰への冒涜だ」などと批判が広がり、トランプ氏は13日になって投稿を削除しています。アメリカトランプ大統領「私が医