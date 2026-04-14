京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」、阪急京都線「烏丸駅」26番出口直結というアクセス抜群の立地に、朝からまるで旅館のような豪華な朝食がいただけるお店がオープンしました。卓上の鉄板にて仕上げる”京都名物”ちりめん山椒、京都観光におすすめの出来たての美味しさを体験できる 「牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店」をご紹介します。 朝食の提供は、「牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店」のみの提供！ 朝は7