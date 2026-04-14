気象庁は防災のための気象情報について、「警報」や「注意報」に加えて、「危険警報」を新設するなど、来月28日から大幅に刷新すると発表しました。現在の防災気象情報は「複雑でわかりにくい」と指摘されていて、気象庁は情報体系の大幅な見直しを進めていましたが、きょう、「来月28日午後1時ごろから新たな情報体系で発表を始める」と明らかにしました。新たな情報体系では、「5段階の警戒レベル」に相当する情報の名称が大きく