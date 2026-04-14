相続不動産は、登記をしないまま売却を進めようとすると、契約を履行できず、損害賠償や違約金が発生する可能性があります（c）Getty Images 相続した不動産の活用予定がなく、手放すことを検討している場合、「手間のかかる相続登記をせずに売却できないのだろうか」と考える人も多いでしょう。しかし、相続登記が完了していない不動産は、原則として売却できません。登記をしないまま売却を進めようとすると、売買契約を履行で