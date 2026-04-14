俳優の寛一郎（29）が13日、自身のインスタグラムを更新し、父で俳優の佐藤浩市（65）との洗練された親子2ショットを公開した。【写真】「三國DNAを感じる」佐藤浩市＆息子・寛一郎の“ダンディーな”親子2ショット投稿では「Bloodline.」とコメントを添え、2月28日発売の『GQ JAPAN』4月号（コンデナスト・ジャパン）通常版で撮影された、モノクロでスタイリッシュな2ショットなどを披露。重厚感のあるソファに腰掛ける姿や、