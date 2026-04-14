観測史上初めて、震度7の揺れを2度観測した熊本地震。その前震の発生からきょうで10年です。本震から10年となるあさってまで追悼の祈りが続く熊本県から中継です。最大震度7の揺れを2度観測した熊本県の益城町です。けさ住民に話を聞くと「10年ひと昔」と言うが、あっという間だった。私の震災は終わっていない、そんな声がありました。熊本地震では、関連死を含めて熊本県と大分県で278人が亡くなり、4万3000棟以上の建物が全壊、