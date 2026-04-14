【北京共同】中国の習近平国家主席は14日、アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ首長国のハリド皇太子と北京で会談した。中国国営中央テレビが報じた。中国にとってUAEは石油の有力な調達先。イラン情勢の緊張が続く中、エネルギーの安定供給について意見を交わしたとみられる。ハリド皇太子は13日に中国の李強首相とも会談し、エネルギー協力強化や貿易拡大で一致した。