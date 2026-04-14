空高く上がる黒い煙。きょう午前10時50分ごろ、千葉県市川市の産業廃棄物を扱う会社から「敷地内のごみが燃えている」との119番通報がありました。警察と消防によりますと、敷地内のごみのほか、建物にも延焼しているということです。現在のところ、けが人、逃げ遅れは確認されていないということです。場所は北総線「北国分駅」から南東におよそ750メートル離れた周辺に田畑が広がる場所です。