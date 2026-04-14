元乃木坂46の矢久保美緒（23）が14日までにインスタグラムを更新。金髪にした姿をアップした。「染めました!ハイトーン」とファンへ報告。長い髪を明るい金髪にし、イメージチェンジをした姿をアップした。SNSでは「金髪みっちゃんめっちゃ似合ってる」「ビジュ良すぎ」「矢久保ちゃんの金髪刺さる」などの声が上がった。矢久保は18年11月に4期生として乃木坂46に加入。ファンからは「みっちゃん」などの愛称で親しまれている。25