【ラ・リーガ】ソシエダ3−3アラベス（日本時間4月11日／アノエタ）【映像】相手を翻弄する圧巻ループパス敵を嘲笑うようなプレーだった。ソシエダに所属する日本代表のMF久保建英が冷静かつ華麗な技術で相手を翻弄してみせた。日本時間4月11日、ラ・リーガの第31節でソシエダはホームでアラベスと対戦。序盤から点の取り合いとなった試合は、前半を2―2で折り返した後半、左太もも裏負傷から83日ぶりに復帰した久保が54分にピ