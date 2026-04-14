アメリカのトランプ大統領は、イランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を開始したと述べました。アメリカメディアは、艦船15隻以上が配備されたと報じています。アメリカトランプ大統領「（Q.海上封鎖は始まりましたか？）10時に始まった」トランプ大統領は、アメリカ軍がイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置について、13日の午前10時から開始したと述べました。ウォール・ストリート・ジャーナルは政府高官の話として、