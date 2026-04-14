永作博美主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）より、有働由美子のインタビューコメントが公開された。 参考：永作博美が“希望”を与える存在に『時すでにおスシ!?』が伝えるポジティブなメッセージ 本作は、子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが飛び込んだのは、3カ月