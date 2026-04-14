FRUITS ZIPPERの早瀬ノエルが、初のソロ楽曲「メガフォン」を本日4月14日に配信リリースした。 （関連：FRUITS ZIPPER 東京ドーム公演で目撃したアイドルシーンの転換点結成3年10カ月の快挙、日本が誇る“SUPER IDOL”への軌跡） 早瀬は、普段からDTMを使用した“歌ってみた”や、ギターでの弾き語り動画をSNSに投稿している。こうした活動をきっかけに、自ら作詞作曲も手がけるようになり、今回