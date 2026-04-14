5月17日をもって営業を終了する神奈川県・イオンシネマ海老名にて、クロージングイベントとして『スター・ウォーズ』シリーズ全11作品が一挙上映されることが決定した。 参考：TOHOシネマズ 名古屋栄、開業日は6月11日にプレミアム＆轟音シアターが東海エリア初導入 1993年4月に日本初のシネマコンプレックスとして開業したイオンシネマ海老名（旧称：ワーナー・マイカル・シネ