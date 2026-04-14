アマチュアのミスで多いのが、フェースの下めに当たるトップ。インパクトの瞬間、手に強い痛みを感じた経験のあるゴルファーは多いはずだ。ギアコーチの筒康博は、最新の複合アイアンなら下めヒットでもソフトな打感で飛距離が出せると話す。【試打インプレッション】7本の“やさしめ”アイアンで、トップしても最も打感が軟らかかったのは？◇◇◇複合アイアンはフェースに強度の高いチタンやクロモリなどの素材を使うことが