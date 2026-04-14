今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【ずんだもん料理】全部手作りでクリスピーチキンツイスターを作ってみたのだ！【VOICEVOX実況】（おまけの歌あり♪）』というずんずんわくわくクッキングさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ずんだもん：「今回はKFC風？のてりやきたまご味のクリスピーを作ってみたのだ！」めたん：「ちょっと怪しいけど何とかそれっぽくなったわね！」WhiteCUL：「これだけのク