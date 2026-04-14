雲仙市瑞穂町の雲仙グリーンロードで14日午前、トラックと車が正面衝突する事故があり、周辺で全面通行止めの交通規制が行われています。 警察によりますと、ケガ人が病院に搬送されていますが、命に別条はないということです。 14日午前10時頃、雲仙市瑞穂町の雲仙グリーンロードの橋の上でトラックと車が正面衝突する事故がありました。 警察によりますと、この事故でケガ人が病院に搬送されてい