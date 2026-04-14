１４日午前１１時から始まった広島県の横田知事と広島市の松井市長のトップ会談では、公共交通のあり方や若者のための文化芸術の拡充などについて今後の連携が確認されました。 広島駅北側のＪＲが所有する土地に建設する案が上がっている新アリーナについても協議される見通しです。 知事と広島市長のトップ会談は２０２１年２月以来、５年２カ月ぶりです。