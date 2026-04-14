＜CR?ATION DREAM CUP （1日競技）◇14日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第3戦「CR?ATION DREAM CUP」が千葉県にある千葉バーディクラブでスタートした。大会は1日で争われ、前半を終えて4アンダーとした兼松亜衣、浅井つかさ、島田紗、大内瑞喜、アマチュアの山本唯依が首位タイに並ぶ混戦となっている。ネクヒロ第3戦LIVE配信中！3打差に17選手の大混戦！1打差の3ア