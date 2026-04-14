広島県庁の敷地内にある木の枝が風などで折れたことを受け、倒木の危険がある木の伐採作業が始まりました。 ７日午後３時４５分ごろ県庁の敷地内にあるケヤキの枝が折れているのを、県の職員が発見しました。 県によりますと木の腐朽が進んでいて、当時風が強かったことが原因ということです。 県庁では樹木医が目視などで確認し、腐朽が進んでいると判断された木４本の伐採作業が始まりました。 その他およそ３０本につい