渋野日向子が自身のインスタグラムを更新。7年ぶりに国内女子ツアー「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」に参戦したことを報告すると、たくさんの声援を送ってくれたファン、数少ない推薦枠を用意してくれた主催者に感謝の言葉を送った。【写真】小学生の頃からの友達、佐田山鈴樺との練習ラウンドにピース！（全3枚）米国女子ツアーを主戦場にする渋野が日本ツアーに参戦するのは、昨年11月の「大王製紙エリエールレディ