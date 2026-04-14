県内のおすすめグルメやスイーツを集めた物産展が、長崎市の浜屋百貨店で始まりました。 松浦で水揚げされた新鮮なアジの“フライ”に。 五島からは人気の “鬼鯖鮨” も販売されます。 長崎市の浜屋百貨店で始まった「春の県産品まつり」には56社のグルメやスイーツなど、約2000点が集まりました。 （浜屋百貨店 催事担当 橋本 陽大 さん） 「おいしい食べ物や工芸品など多くそろっている。普段