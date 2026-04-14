美しく構え、効率よくスイングするためには、背中の柔軟性が不可欠だ。ガチガチ背中のゴルファーは背面筋をしっかりほぐしていこう。【写真】胸を上に突き上げるイメージが背中に効く！デスクワークが多いビジネスマンは、背中側の筋肉が固まりがち。背中が凝り固まった状態では理想的なアドレスを作ることはできないし、正しく構えられなければスムーズに振ることもできなくなります。つまり、背中が硬いと飛距離も方向性も、再現