「マスターズ」で連覇を達成した現代最強のスインガー、ローリー・マキロイ（北アイルランド）。彼のパワフルなスイングをプロコーチの南秀樹が分析。我々が参考にしたいポイントも教えてもらった。【連続写真】下半身から切り返して手元が通るスペースを作るマキロイの最強ドライバースイング◇◇◇深い捻転に加えて、少ないフェースローテーション、また、ボディターンで打ちつつも地面反力も積極的に使うマキロイは、最新