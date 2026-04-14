山林で発見の遺体フリースの下に灰色のトレーナー・「84」のロゴ 京都府南丹市の山林で見つかった子どもとみられる遺体について、新しい情報が入りました。 【写真を見る】【速報】遺体の着衣は「84」ロゴの灰色トレーナー男児行方不明時の服装と矛盾せずと京都府警いっぽう性別や身長体重は不明京都・南丹市で子どもとみられる遺体発見 警察によりますと、遺体の着衣は、フリース