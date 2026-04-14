NHK「おかあさんといっしょ」の元うたのおにいさんで歌手の杉田あきひろ（60）が13日、自身のインスタグラムを更新。逮捕から10年で思いをつづった。「2016年4月13日、僕は逮捕され東京の湾岸警察署に勾留されました。あれから10年が経ちました」と投稿。「この10年いろんな事がありました」としみじみ。「信頼も仕事も全てを失って長野ダルクにお世話になりつつ、もがき苦しんだ3年間。そこで背中を押していただいて再開でき