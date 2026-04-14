お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）が、13日深夜放送の日本テレビ系バラエティー『大悟の芸人領収書』（毎週月曜後11：59）に出演。この日から番組進行を担当する同局・黒田みゆアナウンサーに意味深発言し、共演の芸人にツッコまれた。【番組カット】ドッキリで就任を知った黒田みゆアナ番組冒頭、黒田アナは「本日から新たに進行を担当します、日本テレビアナウンサーの黒田みゆです。よろしくお願いいたします」とあいさつ。