【WRC世界ラリー選手権】第4戦 クロアチア・ラリー（4月10日〜12日）【映像】目の前で土手ヒット→観客後退りする衝撃光景日本人ドライバーの勝田貴元が逆転で2連勝を飾ったWRC（世界ラリー選手権）第4戦は、滑りやすいトリッキーな路面が牙を剥き、トラブルが続出したが、その中でフォードのマシンが危うくコースアウトしかけた衝撃の光景が見られた。クロアチア・ラリーは、全ステージがターマック（舗装路）で行われるが、