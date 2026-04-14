【新興国通貨】海外市場で対円での高値更新＝中国人民元 ドル人民元は6.81台、ドル高一服で上値が重い。 人民元円は昨日の海外市場で一時23.397円と1992年以来の高値圏。その後ドル円での円買いなどを受けて急落し、朝は23.292円を付けた。その後反発し23.35円前後。 CNYJPY 23.350USDCNY6.8199