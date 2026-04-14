【新興国通貨】ドル安フォリント高圏もみ合い＝ハンガリーフォリント 週末の選挙で16年ぶりの政権交代となったハンガリー。選挙戦の状況が報じられる中でフォリント高が進み、選挙結果を受けてもう一段のフォリント高となった後もみ合い。直近は308フォリント台を付けている。2022年2月以来のフォリント高圏推移。 USDHUF308.93