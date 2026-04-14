東京午前のドル円は１５９．０９円付近まで円高・ドル安推移した。週明けの円安・ドル高が巻き戻された流れが継続し、円買い・ドル売りが継続したようだ。ただ、ドル円の下値は限定的で、下げ一服後は１５９円前半で切り返している。米国とイランの再協議が期待されており、一方的に動きづらい。 ユーロ円は１８７．１６円付近、ポンド円は２１４．９１円付近、豪ドル円は１１２．７０円付近まで弱含み。対ドルで