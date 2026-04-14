１４日前引けの日経平均株価は前営業日比１３４６円２５銭高の５万７８４９円０２銭と急反騰。前場のプライム市場の売買高概算は９億７９２３万株、売買代金概算は４兆２８２９億円。値上がり銘柄数は９５４、対して値下がり銘柄数は５５７、変わらずは６５銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は主力大型株を中心にリスク選好ムードが強まり、日経平均は前日の下げ分の３倍を上回る上げ幅で大きく切り返す展開とな