【新興国通貨】ドルペソは17.30前後=メキシコペソ ドルメキシコペソは17.30前後での推移。先週末に17.26までドル安ペソ高が進んだ後、イランと米国の協議決裂を受けて17.44台まで反発。その後じりじりと下げて17.30を挟んでの推移。 対円では9.19円台での推移。先週末の9.22円台から9.15円前後に落としたものの、その後9.21台まで上昇。ドル円の下げもあって、高値からは少し調整売り。 USDMXN 17.310MXNJPY 9.194